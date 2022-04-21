

انت الان تتابع خبر مدرب الوحدات: مواجهة الفيصلي أهم من ثلاثية السد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد المدير الفني لفريق الوحدات رائد عساف، أن مواجهة الفيصلي السعودي، ستكون أهم من لقاء السد الذي فاز به فريقه 3-1.

ويلتقي الوحدات والفيصلي، السبت المقبل، في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال عساف في اجتماعه مع اللاعبين "عليكم التسلح بالعقلية الاحترافية، سنطوي مباراة السد، ونبدأ التفكير في مواجهة الفيصلي". وتابع "علينا أن نقدر القميص الذي نرتديه من خلال التسلح بالإرادة والتصميم والرغبة في مواصلة الانتصارات".

ونوه "أضعنا الفوز في 3 مواجهات، سنخوض آخر جولتين من أجل الفوز والمنافسة على بطاقة التأهل".

ويتصدر الفيصلي، جدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط، بفارق 3 نقاط عن ناساف كارشي الوصيف. أما الوحدات والسد يمتلك كل منهما 4 نقاط بعد مرور 4 جولات.