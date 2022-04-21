نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيصلي والوحدات الأردني دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفيصلي والوحدات الأردني، ينتظر جماهير كرة القدم الآسيوية والعربية واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة والتي تجمع بين الفيصلي والوحدات الأردني، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث ستقام المباراة مساء يوم السبت على أرضية ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويدخل فريق الفيصلي السعودي هذه المباراة وعينه على الفوز من أجل ضمان التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2022، فالفوز في هذه المباراة سيضمن للفريق التأهل بشكل مباشر إلى دور الستة عشر بغض النظر عن بقية نتائج المباريات في المجموعة.

ترتيب الفيصلي والوحدات الأردني في المجموعة الخامسة

الفريق السعودي استطاع خلال الأربع جولات الماضية تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 بعد أن حصد ثماني نقاط من الفوز في مبارتين والتعادل في مثلهما.

على الجانب الآخر فإن فريق الوحدات الأردني أمامه فرصه للعودة للمنافسة على التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، الفريق الأردني تمكن من تحقيق التعادل في الجولة الأولى أمام فريق الفيصلي السعودي، قبل أن يتلقى الخسارة في الجولة الثانية على يد فريق ناساف، ثم الخسارة في الجولة الثالثة على يد فريق السد، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز على فريق السد في منافسات الجولة الرابعة، ليكن الفريق الأردني في المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق ناساف صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة.

موعد مباراة الفيصلي والوحدات

وقد تقرر أن تقام مباراة الفيصلي والوحدات الأردني في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2022 مساء يوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت العاصمة الأردنية عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والوحدات الأردني

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الفيصلي والوحدات الأردني عبر شاشة قناة SSC السعودية داخل المملكة العربية السعودية، فيما سيتم نقل المباراة لبقية الدول عبر شاشة قناة bein SPORTS AFC.