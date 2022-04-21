نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2022، سيكون ملعب ستاد الملك فهد الدولي مسرحاً لإقامة مباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي في إطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ستقام المباراة مساء يوم الجمعة في واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة من قبل جماهير الفريقين.

ويأمل جماهير كل من القوة الجوية العراقي والجزيرة الإماراتي تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على ماتبقى من آمال في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2022، حيث ستكون المباراة تحت شعار لابديل عن الفوز.

ويدخل فريق القوة الجوية العراقي وهو في المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط فقط، فبعد بداية جيدة للفريق العراقي والفوز على الجزيرة الإماراتي ثم الخسارة أمام فريق مومباي سيتي عاد القوة الجوية وتعادل أمام الشباب في الجولة الثالثة قبل أن يتلقى الخسارة من الشباب في منافسات الجولة الرابعة.

على النقيد تماماً فالجزيرة الإماراتي بدأ مشواره بدوري المجموعات من دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام كل من القوة الجوية والشباب السعودي، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز على فريق مومباي سيتي الهندي في الجولة الثالثة، ثم التعادل معه في الجولة الرابعة، ليأتي الفريق الإماراتي في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.

موعد مباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد موعد إقامة مباراة القوة الجوية والجزيرة الإمارتي في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث ستقام المباراة مساء يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر إبريل الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت بغداد، الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي

وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة القوة الجوية العراقي والجزيرة الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2022 من خلال شاشة قناة bein SPORTS AFC والخاصة بنقل مباريات دوري أبطال آسيا.