مباشراً موعد مباراة الترجي ووفاق سطيف إياب ربع نهائي دوري الأبطال القنوات الناقلة والتشكيل والحكم

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عمر شويل - جدة مع دقات العاشرة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، وهو موعد مباراة الترجي ووفاق سطيف، في لإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، تحبس أنفاس مناصري الفريقين الكبيرين الحالمين في أستكما مشوار البحث عن الأميرة السمراء، المباراة تقام على ملعب رادس في حضور جماهيري، وكان الترجي قد حقق نتيجة جيدة خارج أرضع عندما تعادل سلبياً في مباراة الذهاب، التي ألأقيمت منذ أيام على ملعب 5 جوليه، وهو ما يعطي الفريق التونسي أفضلية نسبية خاصة أن لقاء العودة الليلة على ملعبه.

الفريقين الليلة يبحثان عن التأهل إلي الدور نصف النهائي، وملاقاة الفائز من لقاء الأهلي والرجاء المغربي في المواجهة النارية التي تلعب في نفس اليوم، الترجي يبحث عن اللقب الخامس في تاريخه، بينما منافسة الليلة حصل على اللقب مرتين من قبل ويبحث عن التتويج الثالث، وكان وفاق سطيف قد قدم أداء سيء في مباراة الذهاب لم تحظى برضا جماهيره، ويبحث عن الترشح من قلب تونس الليلة وهو نفس هدف الأحمر والذهبي فريق الترجي.

موعد مباراة الترجي ووفاق سطيف الجزائري اليوم

21.00 : بالتوقيت العالمي.

22.00 : بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

23.00 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا، فلسطين.

24.00 : بتوقيت كلاً من مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، الأردن.