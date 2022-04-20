انت الان تتابع خبر

(الوحدات: إصابة مايلز غير مقلقة) والان مع التفاصيل

الرياض-احمد صلاح- طمأن أنس جراجرة، معالج فريق الوحدات لكرة السلة، الجماهير على طبيعة إصابة المحترف الأمريكي انتوني مايلز، الذي تعرض لها أمس أمام الأرثوذكسي في بطولة الدوري الممتاز.

وأشار جراجرة في تصريحات لموقع ناديه، إلى أن إصابة مايلز عبارة عن التواء في الكاحل، وتم تقديم العلاج اللازم له عقب استبداله، بهدف عدم تفاقمها، وسيخلد مايلز للراحة الإجبارية اليوم الأربعاء وسط متابعة حثيثة للإصابة.

وأكد أن اللاعب سيكون حاضراً يوم الجمعة المقبل في لقاء الوحدات والأرثوذكسي، مشيداً في ذات الوقت بالروح المعنوية الكبيرة التي يمتلكها مايلز وإصراره على العودة للعب عقب تعرضه للإصابة.

ويكفي الوحدات الفوز يوم الجمعة المقبل على الأرثوذكسي ليتوج بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي