ليفربول يسقط مانشستر يونايتد ويتصدر

ليفربول يسقط مانشستر يونايتد ويتصدرتصدر ليفربول منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مبقيًا الضغط على مانشستر سيتي، بفوزه الليلة الماضية على جار الأخير مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، بينها ثنائية للمصري محمد صلاح، على ملعب "أنفيلد" في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ30.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية رفع ليفربول بأهداف الكولومبي لويس دياس (5) وصلاح (22 و85) والسنغالي ساديو مانيه (68)، رصيده الى 76 نقطة متقدمًا بنقطتين عن سيتي الذي سيستعيد الصدارة في حال فوزه الاربعاء على ضيفه برايتون.

ويخوض ليفربول نهاية موسم نارية حيث يصارع على 4 جبهات بعد أن وصل الى نهائي الكأس بفوزه على سيتي بالذات في دور الاربعة السبت، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تتويجه بكأس الرابطة مبقيًا على حلم الرباعية.

وتجمد رصيد يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس بالتساوي في النقاط مع أرسنال الخامس الذي خاض مباراتين أقل ويلعب اليوم الأربعاء في ضيافة غريمه اللندني تشلسي، وبفارق 3 نقاط عن توتنهام الرابع.