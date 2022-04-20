بمن ستبدأ الجولة الثالثة لدوري المحترفين؟

تنطلق منافسات الجولة الثالثة عند الساعة العاشرة والنصف من مساء غد الخميس، من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتقام يوم غد مباراة واحدة تجمع فريقي السلط وشباب الأردن على ستاد عمان الدولي.

وتتواصل منافسات البطولة يوم الجمعة بإقامة مباراة الجزيرة ومعان، ويلتقي السبت فريقا الحسين إربد والرمثا، ويلعب يوم الأحد فريقا الفيصلي ومغير السرحان، فيما يلعب في اليوم التالي فريقا الصريح وسحاب.

وتتصدر فرق شباب العقبة والفيصلي والحسين إربد الدوري حتى الأن برصيد 4 نقاط لكل فريق.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع شباب العقبة والحسين، فيما بات سحاب في المركز السابع برصيد نقطتين فقط.

وللتذكير فإن فريق الفيصلي لم يفز على سحاب منذ شهر أغسطس عام 2020 في أي بطولة محلية، إذ كان الانتصار الأخير له بدوري المحترفين الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين.

وسجل للفيصلي في تلك المواجهة حسام أبو سعدة بالخطأ في مرماه وعدي سمير زهران قبل أن يختتم اللاعب أحمد العرسان النتيجة بالهدف الثالث بعد نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

وحقق الفيصلي العلامة الكاملة في الجولة الأولى بعدما فاز فيها، في حين اكتفى سحاب بالتعادل بهدفين لمثلهما، الأمر الذي يضعه حتى هذه اللحظة في منتصف جدول ترتيب الدوري المحلي.

ويأمل الفيصلي في مواصلة المشوار وحصد النقاط الثلاثة من أجل اعتلاء جدول الترتيب الذي يتصدره حتى الآن الصريح بثلاث نقاط علما أن الوحدات لم يخض أي مواجهة في الدوري الأردني بعد