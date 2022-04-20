الفيصلي يفسخ عقده مع لاعب محترف

أعلن النادي الفيصلي على موقعه الرسمي عن فسخ عقد المحترف البوروندي عبدالله سعودي، الذي يحترف في صفوف فريق كرة القدم.

وجاء فسخ عقد المحترف البوروندي بالتراضي بين الطرفين، وفق ما أعلنه النادي رسميا.

وتعاقد الفيصلي مع عبدالله سعودي الموسم الماضي، قبل ان يعيد تجديد عقد اللاعب الموسم الحالي، ومن ثم أعلن فسخ عقده رسميا.

ويشار إلى أن الفيصلي يضم حاليا المحترفين الكونغولي مابوكو والعماني حاتم الروشدي.

واكتفى الفيصلي وسحاب بالتعادل السلبي بدون أهداف، مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الأردني للمحترفين 2022 في انطلاقة جديدة لكلا الفريقين في المسابقة المحلية.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع شباب العقبة والحسين، فيما بات سحاب في المركز السابع برصيد نقطتين فقط.

وللتذكير فإن فريق الفيصلي لم يفز على سحاب منذ شهر أغسطس عام 2020 في أي بطولة محلية، إذ كان الانتصار الأخير له بدوري المحترفين الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين.

وسجل للفيصلي في تلك المواجهة حسام أبو سعدة بالخطأ في مرماه وعدي سمير زهران قبل أن يختتم اللاعب أحمد العرسان النتيجة بالهدف الثالث بعد نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

وحقق الفيصلي العلامة الكاملة في الجولة الأولى بعدما فاز فيها، في حين اكتفى سحاب بالتعادل بهدفين لمثلهما، الأمر الذي يضعه حتى هذه اللحظة في منتصف جدول ترتيب الدوري المحلي.

ويأمل الفيصلي في مواصلة المشوار وحصد النقاط الثلاثة من أجل اعتلاء جدول الترتيب الذي يتصدره حتى الآن الصريح بثلاث نقاط علما أن الوحدات لم يخض أي مواجهة في الدوري الأردني بعد