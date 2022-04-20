naps casablanca حجز تذاكر مباراة الاهلي ضد الرجاء. عشاق الساحرة المستديرة في مصر والمغرب أنتم على موعد مع مباراة نارية وقمة دوري أبطال إفريقيا 2022 في الدور ربع النهائي مباراة العودة بين الرجاء بطل المغرب والنادي الاهلي بطل مصر وحامل لقب البطولة في أخر نسختين،بعد نهاية مباراة الذهاب في القاهرة بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف على الرجاء ليقطع النادي الأهلي شوط للصعود لنصف النهائي، ولكن يبقى الأمل موجود بفضل الهدف الذي أحرزه الرجاء خارج الديار والذي قد يكون هو مفتاح الفوز في الدار البيضاء عندما يلتقى الفريقين في مباراة العودة، ويستعد جمهور الرجاء لحجز تذاكر مباراة الرجاء والاهلي، وتصدر خبر naps casablanca حجز تذاكر مباراة الاهلي ضد الرجاء، وسنوافيكم بالتفاصيل في الأسطر التالية.

naps casablanca حجز تذاكر مباراة الاهلي ضد الرجاء

طرحت الشركة المنظمة لمباراة النادي الرجاء البيضاوي والنادي الاهلي المصري تذاكر مباراة الفريقين في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقامة على ملعب محمد الخامس وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 22 إبريل 2022، وأعلنت naps casablanca عن تقليص عدد التذاكر المعلنة من 45 الف إلى 35 ألف تذكرة وذلك بعد التشاور مع الأمن ووفقاُ لما تم نشره على موقع lE360 Sports. واعترض نادي الرجاء على هذا القرار وأنه كان يرغب في أن يحضر المباراة 45 الف لمؤازة. وتشجيع الفريق للعبور للدور قبل النهائي. خاصة وان الفريق قد هزم في مباراة الذهاب 2/1 ويحتاج للتشجيع من الجمهور للفوز في المباراة