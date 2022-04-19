نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي لندن المثير.. موعد مباراة تشيلسي وأرسنال الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تشيلسي وأرسنال ، ضمن مؤجلات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، وفي إطار مباريات الأسبوع 25 من البريميرليج المؤجلة منذ 12 فبراير 2022، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يحتضن مساء الأربعاء 20 إبريل 2022، ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، مواجهة نارية جديدة، في ديربي لندني مثير، يجمع فريقا أرسنال وتشيلسي ، واللذين يجمعهما طموح أوروبي مشروع، نحو مشاركة رقم 18 للبلوز وأخرى رقم 21 للجنرز في التشامبيونز ليج .

نتناول في السطور المقبلة، كافة التفاصيل وآخر الأخبار والكواليس حول موعد مباراة تشيلسي وأرسنال والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في البريميرليج هذا الموسم، فضلًا عن تاريخ مواجهات تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي .

مباراة تشيلسي وأرسنال

مواجهة جديدة إذن هي الثالثة هذا الموسم، بين أرسنال وتشيلسي ، بذكريات مؤلمة للمدفعجية.

حيث خسر أرسنال في لقاء ودي قبيل انطلاق الموسم بنتيجة (2-1).

ثم عاد وخسر بثنائية نظيفة من البلوز في لقاء الذهاب (الدور الأول) من البريميرليج هذا الموسم.

ويسعى تشيلسي لتثبيت أفضليته على الجنرز ، فيما يأمل الأخير لاستعادة تاريخه، أملًا في العودة للمشاركات الأوروبية من دوري الأبطال الموسم المقبل.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الجولة 32 وقبيل مواجهة البلوز والجنرز :

نشير إلى أنه من بين مؤجلات الدوري الإنجليزي القوية أيضًا، مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ، التي تلعب ليل الثلاثاء 19 إبريل 2022 ، والريدز متقدم حتى كتابة السطور التالية (2-0).

نادي تشيلسي

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي تشيلسي الإنجليزي ، الجريح أوروبيًا.

حيث ودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا ، بعد لقاء ماراثوني من أمام ريال مدريد.

كما خسر من أمام ليفربول لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية .

ولم يتبق للفريق إلى كأس الاتحاد الإنجليزي ، الذي تأهل إلى نهائيه على حساب كريستال بالاس.

أما في النسخة 30 من الدوري الإنجليزي ، فالبلوز يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة وصافي (41) هدفًا.

حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل 8 أخرى، غير أنه خسر في 4 لقاءات.

وللفريق مباراتان مؤجلتان في البريميرليج ، إحداهما أمام أرسنال من الأسبوع 25.

والأخرى أمام ليستر سيتي من الأسبوع 27، والتي تقام الخميس 19 مايو 2022.

وفي آخر 5 مباريات لتشيلسي في الدوري الإنجليزي ، تمكن البلوز من حصد 12 نقطة.

وذلك بعد الفوز على أندية بيرنلي (4-0) ثم نوريتش سيتي (3-1)، إضافة إلى نيوكاسل يونايتد بهدف، وأخيرًا ساوثهامبتون (6-0).

غير أنه خسر في مفاجأة من أمام برينتفورد (1-4).

نادي أرسنال

في المقابل، يدخل نادي أرسنال الإنجليزي مواجهة الأربعاء، بحثًا عن فوز قد يحيي آماله في العودة للمشاركة في دوري الأبطال .

حيث كانت آخر مشاركات المدفعجية الأوروبية في الدوري الأوروبي بالموسم الماضي.

قبل أن يودع المنافسات من دور نصف النهائي من أمام فياريال بطل النسخة الماضية.

والذي تأهل بالمناسبة إلى نصف نهائي الموسم الحالي من التشامبيونز ليج ، بعد الإطاحة بـ بايرن ميونخ .

أما عن مشاركات أرسنال في دوري أبطال أوروبا ، فكان آخرها في موسم 2017/2016.

حيث ودع حينها البطولة من دور الـ16، إثر خسارة ثقيلة ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة من أمام البافاري (1-5).

على الصعيد المحلي، يحتل الجنرز المرتبة السادسة في جدول الدوري الإنجليزي (وهو المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي “الدور الفاصل”).

حصد خلال 31 جولة خاضها 54 نقطة وصافي (8) أهداف.

وذلك من 17 انتصارًا و3 تعادلات، فيما ذاق مرارة الخسارة 11 مرة هذا الموسم.

وفي آخر 5 مباريات لأرسنال في الدوري الإنجليزي ، نجح في حصد 3 نقاط فقط!.

إثر فوزه على أستون فيلا بهدف.

قبل أن يخسر من أمام ليفربول بثنائية ثم كريستال بالاس (0-3)، وبرايتون (1-2)، وأخيرًا ساوثهامبتون بهدف.

تاريخ مواجهات تشيلسي وأرسنال

على صعيد المواجهات بين أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي ، فقد جمعت الناديين 59 لقاءً، وفق متابعاتنا في “ثقفني”.

فاز أرسنال في 22 مباراة، بينما حقق تشيلسي الفوز في 20 لقاءً، وحسم التعادل نتيجة 17 مواجهة.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات تشيلسي أمام أرسنال ، فقد سجل المدفعجية 77 هدفًا، بينما أحرز البلوز 80 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات تشيلسي وأرسنال ، فكانت فوز الجنرز (5-3).

وذلك في ذهاب (الدور الأول) من الدوري الإنجليزي موسم 2012/2011 والذي حصد السيتي لقبه بفارق الأهداف عن الشياطين الحمر.

وهي بالمناسبة أكبر فوز حققه أرسنال ضد تشيلسي .

بينما كان أكبر فوز لـ تشيلسي ضد أرسنال بنتيجة (6-0).

وهو ما حدث في إياب (الدور الثاني) من الدوري الإنجليزي موسم 2014/2013 ، والذي توج السيتيزن بلقبه أيضًا.

موعد مباراة تشيلسي وأرسنال والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مواجهة ديربي لندن ، مساء الأربعاء، في تمام العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت مصر، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت إنجلترا، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة أرسنال وتشيلسي ، فسيكون الإنجليزي جوناثان موس وفق ما أعلنه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ( TheFA ).

تقوم قنوات بي إن سبورت ( الناقل لمباريات الدوري الإنجليزي ) بتغطية أحداث الديربي اللندني، وذلك عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

وبشأن معلق مباراة أرسنال وتشيلسي ، فسيكون المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي .

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة أرسنال وتشيلسي والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي ، بجانب تاريخ لقاءات تشيلسي وأرسنال .