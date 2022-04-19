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عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد ، هو ما يبحث عنه الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان والفريقين ، وذلك تزامناً مع اقتراب انطلاق قمة اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لذلك نسلط الضوء من خلال هذه المقالة إلى رصد وتقديم جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى، ولعل الذين يبحثون عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم مجانا ممن سيشاهدون اللقاء عبر شاشات التلفاز ممن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأخرى ، يوجد العديد من القنوات المجانية المفتوحة التي تذيع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مجانا على النايل سات استرا هوت بيرد والتي كشفت عن نفسها، وأكدت عزمها على كسر احتكار جميع القنوات المشفرة التي تعمل على نقل مباريات البطولات العالمية الأجنبية والعربية بشكل حصري في الوطن العربي.

قنوات ليفربول ومان يونايتد المفتوحة مجانا ، تنطلق قمة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر أبريل الحالي 2022 لحساب اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان وفلسطين، وفي تمام الساعة 10:00م بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

نرفق لكم الآن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مجانا على استرا وهوت بيرد. اللقاء الأكثر تأثيراً وجماهيرية في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

قناة Polsat Sport Premium 1 HD

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500 قناة beIN Sports France 1 HD

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

Astra 19.2°E – 11856 V 29700 قناة M. Liga de Campeones HD

Astra 19.2°E – 10979 V 22000

Astra 19.2°E – 11259 V 22000

Astra 19.2°E – 10979 V 22000 Astra 19.2°E – 11259 V 22000 قناة LaLiga TV Bar M3

Astra 19.2°E – 11097 V 22000

Astra 19.2°E – 11097 V 22000 قناة Sky Sport 3 Austria HD

Astra 19.2°E – 11171 H 22000

هذا وبخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مجانا في الدوري الإنجليزي، فقد توقعت بعض الصفحات الإلكترونية أن تكون قناة ليبيا الرياضية – ليبيا سبورت ضمن القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم مجانا على نايل سات.