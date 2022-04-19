نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش اليوم مجانا في الدوري الإسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني، تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وقادش مجانا، حيث يستعد العملاق الكتالوني إلى استقبال ضيفه قادش، مساء اليوم الإثنين الموافق 18 أبريل 2022، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذا اللقاء على أرضية ملعب الكامب نو معقل برشلونة، ويسعى البلوجرانا إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية حيث حقق 7 انتصارات في الدوري، ويأمل الكتالوني في تعزيز سيطرته على المركز الثاني من خلال تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وفي هذا التقرير نوفر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها كما نتعرف على بقية التفاصيل.

شهدت مواجهة برشلونة الأخيرة في الجولة الماضية بالدوري الإسباني فوزا في الدقيقة الأخيرة على حساب فريق ليفانتي، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-2، وبعد هذه المباراة، انتقل برشلونة لخوض مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث انتهت المباراة بهزئمة مفاجئة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم يوم الخميس الماضي ليودع برشلونة البطولة، ويأمل مدرب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز أن يتمكن لاعبيه من العودة إلى سكلة الفوز في مباراة اليوم الإثنين، ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني ويمتلك في رصيده 60 نقطة.

على الجانب الآخر، تعرض فريق قادش للخسارة في الجولة الماضية بالليجا الإسبانية أمام فريق ريال بتيس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويحتل حاليًا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويمتلك قادش في رصيده 28 نقطة حصدها في 31 مباراة ويتأخرون بفارق نقطة واحدة عن فريق مايوركا صاحب المركز 17 بمباراة مؤجلة، لذلك سيسعى قادش إلى تحقيق نتيجة الإيجابية ضد برشلونة من أجل تجنب منطقة الهبوط، ومن المتوقع أن نشهد مباراة صعبة.

موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني

يحل فريق قادش ضيفا لمواجهة فريق برشلونة، مساء اليوم الإثنين 18 نيسان الجاري، حيث يخوض الفريقين لقاء الأسبوع 32 من بطولة الدوري الإسباني، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الكامب نو، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9.00 بتوقيت السودان ومصر، وفي الساعة 10.00 مساء بتوقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية، وعند تمام الساعة 11.00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة وقادش على قناة بي إن سبورت الأولى beIN Sports HD 1 ويتولى مهمى التعليق على المباراة المعلق الصوتي حفيظ دراجي، كما تنقل المباراى عبر العديد من القنوات الرياضية مثل قناة Premier Sports 1 HD وقناة beIN Sports HD 1 English.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني