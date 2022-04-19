القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا

ينشر لكم موقع ثقفني، تردد كافة القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة ومومباي سيتي، في المواجهة التي تنطلق مساء اليوم الإثنين 18 أبريل 2022، وذلك في إطار مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات في المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022، وتقام هذه المواجهة على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الإنتصار في هذه المواجهة المهمة من أجل الإقتراب من صدارة المجموعة، لذلك من المتوقع أن نشهد مواجهة قوية بين الفريقين، ومع اقتراب موعد هذه المنافسة، تزيد نسبة البحث من قبل جماهير وعشاق الفريقين من أجل التعرف على القنوات التي تعرض أحداث هذه المباراة، وفي هذا التقرير نوفر لكم التفاصيل.

تعرض فريق مومباي سيتي للخسارة في الجولة الافتتاحية أمام فريق الشباب حيث انتهت نتيجة المباراة بثلاثة أهداف دون رد، وفي الجولة الماضية أيضا تعرض مومباي للهزيمة أمام نظيره فريق الجزيرة الإماراتي حيث انتهت المواجهة بهدف دون رد، وسجل هدف الفوز الوحيد علي مبخوت الهدف من ركلة جزاء حيث عانى مومباي سيتي في تلك المواجهة، وجاء الهدف في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، ويحتل الجزير المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 3 نقاط، في المقابل وعلى الجانب الآخر يأتي فريق مومباي في المركز الرابع ويمتلك في رصيده ثلاثة نقاط.

موعد مباراة مومباي والجزيرة في دوري أبطال آسيا 2022

يحتضن استاد الملك فهد الدولي، المواجهة القوية التي تجمع بين فريق مومباي سيتي الهندي مع نظيره الجزيرة الإماراتي، لحساب منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، ويلتقى الفريقين مساء اليوم الإثنين، 18 نيسان الجاري، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية أحداث الشوط الأول عند تمام الساعة 7.15 بتوقيت الخرطوم والقاهرة، وفي تمام الساعة 8.15 بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف، وعند الساعة 9.15 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مومباي والجزيرة في دوري أبطال آسيا 2022

تنقل مباراة الجزيرة ومومباي عبر شاشات العديد من القنوات الرياضية، حيث أعلنت قنوات SSC السعودية الرياضية عن بث أحداث اللقاء اليوم عبر شاشاتها، كما يمكن متابعة اللقاء بث حصري ومباشر عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا، داخل الإمارات، أيضا تعرض أحداث اللقاء على قنوات بي إن سبورت القطرية، ويمكن مشاهدة المباراة على شبكة الإنترنت عبر منصة شاهد.