نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون وسيباهان مباشراً هنا تشكيل نادي التعاون القنوات الناقلة وترتيب المجموعة قبل اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة التعاون وسيباهان الإيراني الليلة، في الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال أسيا لحساب المجموعة الرابعة، والتي تلعب في نفس التوقيت مع مباراة الشباب والقوة الجوية من أهم المواعيد الكروية الليلة، المباراة التي من المقرر أن يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة بريدة السعودية، المباراة الليلة لا تقبل القسمة على أثنين الفريقين يرغبان في تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

فريق التعاون السعودي يرغب في إحكام سيطرته على قمة ترتيب المجموعة، اللذي يحتلها قبل اللقاء الليلة برصيد 6 نقاط متساوياً مع فريق السد القطري، وفارق الأهداف لصالح التعاون حقق التعاون الفوز في مباراتين من المباريات الثلاث التي لعبها في الدور الأول، بينما فريق سيباهان الإيراني يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويرغب في الفوز للدخول في المنافسة على قمة المجموعة وفيما يلي التفاصيل.

موعد مباراة التعاون وسيباهان الإيراني الليلة