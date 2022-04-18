شباب مايو يجتاز الشعب ويتصدر قدم الملتقى الرمضاني

شباب مايو يجتاز الشعب ويتصدر قدم الملتقى الرمضانيحقق فريق ٢٢ مايو فوزا مهما على حساب جاره الشعب بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة لبطولة كرة القدم للشباب، ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني الخامس.

ويُدين مايو بالفوز للاعبه أسامة العزي الذي وقع على الهدفين في الدقائق ١٣ و ٢ + ٩٠ من الوقت بدل الضائع للمباراة التي أدارها حكم الساحة محمد الحرازي.

وارتفع رصيد مايو بهذا الفوز إلى ١٥ نقطة في صدارة الترتيب كونه لعب خمس مباريات في أربع جولات ليقترب بذلك من اللقب وبات بحاجة للفوز والتعادل في مباراتيه المتبقيتين ليظفر بلقب البطولة، في حين تجمد رصيد الشعب عند ثلاث نقاط في المركز السادس.

وضمن منافسات بطولة الناشئين واصل شعب صنعاء توهجه بفوز ثمين على جاره ٢٢ مايو برباعية لهدف ضمن الجولة ذاتها.

رباعية الشعب جاءت بأقدام هيثم السلامي "هدفين" وموسى العرجلي وأصيل مفتاح في الدقائق ٤١ و ٤٦ و ٦٣ و ٨٠ بينما سجل رامي الجراح هدف مايو الوحيد في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة التي أدارها الحكم نادر الصمدي.

بهذه النتيجة رفع الشعب رصيده إلى ١٢ نفطة متقدما للمركز الثاني، فيما ظل مايو قابعا في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط.

(سبأ)

