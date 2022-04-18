نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملاحقة صعبة.. موعد مباراة برشلونة وقادش الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة برشلونة وقادش ، في ختام لقاءات الأسبوع 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الإثنين 18 أبريل 2022 ، ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، مواجهة قوية ونارية، تجمع فريقا قادش وبرشلونة ، واللذين يتشقدان بشدة إلى الفوز، حيث يتمسك البارسا بأمل ملاحقة غريمه التقليدي ريال مدريد في الصدارة، بينما تتشبث غواصات الأندلس بأمل البقاء لمشاركة رابعة في الليجا الموسم المقبل.

نتناول في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات عن موعد مباراة برشلونة وقادش والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم 91 من الدوري الإسباني ، علاوة على تاريخ مواجهات برشلونة وقادش في الدوري الإسباني .

مباراة برشلونة وقادش

مواجهة صعبة ومرتقبة، لعشاق وأنصار قادش وبرشلونة ، لم يحسمها لقاء الدور الأول بين الفريقين.

إذ أنهى التعادل السلبي مقابلة الفريقين هذا الموسم، ما يفتح الباب أمام مباراة نارية بين الجانبين.

فكما أسلفنا، يسعى البلوجرانا “الجريح أوروبيًا”، للفوز من أجل الاحتفاظ بفرصة المنافسة على لقب الليغا .

وعلى النقيض، تبقى أقصى طموحات قاديش هي البقاء في البطولة للموسم المقبل.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مواجهة الفريقين:

تجدر الإشارة إلى أن قبيل مواجهة الفريقين، نجح الملكي في حسم مباراة ريال مدريد وإشبيلية ، بعد ريمونتادا مثيرة، ليل الأحد.

نادي برشلونة

نستهل تغطيتنا مع نادي برشلونة الإسباني ، الذي يصح وصفه بـ”الجريح الأوروبي”.

يأتي هذا عقب خروجه الدراماتيكي من بطولة الدوري الأوروبي، أمام فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، في دور ربع النهائي، بعد التعادل ذهابًا (1-1)، والخسارة إيابًا في الكامب نو (2-3).