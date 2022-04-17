نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بلباو ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني، تردد كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أتلتيك بلباو ضد سيلتا فيجو، حيث يتواجه الفريقان وجها لوجه مساء اليوم الأحد 17 أبريل 2022، وذلك لحساب منافسات الأسبوع الثاني والثلاثون من مواجهات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الاولى، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذه المواجهة على ملعب سان ماميس، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة والظفر بالنقاط الثلاث، ويسارع الكثير من جماهير وعشاق كرة القدم الإسباني للبحث عن موعد بداية هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها، وفي هذا التقرير نقدم لكم كافة التفاصيل والقنوات التي تذيع المباراة مجانا.

يحتل فريق أتليتيك بلباو حاليًا المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني وقد قدم أداءا جيدا في هذا الموسم، وفي المباراة الماضية وقع عمالقة الباسك في فخ التعادل الإيجابي أمام فياريال، حيث انتهت نتيجة المباراة 1-1 ويطمحون في هذا اللقاء في تحقيق التوازن والفوز باللقاء، من ناحية أخرى ، بتواجد فريق سيلتا فيجو في المركز الثاني عشر في جدول الدوري في الوقت الحالي، ولم يقدم المستوى المطلوب والأداء الجيد هذا الموسم، حيث عانى الجاليكيون من هزيمة بنتيجة 1-0 أمام فريق إسبانيول في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي وسيحتاجون إلى استعادة توازنهم في هذه المباراة.

موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، حيث من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد 17 نيسان الجاري، وتقام مباراة الجولة 32 على أرضية ملعب سان ماميس، وتنطلق أحداث الشوط الأول بعد أن يطلق حكم المباراة صافرة البداية في تمام الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة والخطروم، وفي تمام الساعة 7.30 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر وفلسطين، وعند تمام الساعة 8.30 بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بلباو ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يبحث الكثير من عشاق الفريقين عن القنوات التي تعرض أحداث هذا اللقاء المنتظر، حيث تنقل مباراة أتلتيك بلباو وسلتا فيجو على شاشة قناة بي إن سبورت الأولى beIN Sports HD 1، أيضا يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة beIN Sports Fr 7 HD max، وعلى شاشة قناة LaLiga TV Bar، وعلى قناة Turkmenistan Sport HD.