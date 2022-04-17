موعد مباراة الشباب والقوة الجوية 2022/04/18 ورابط حجز تذاكر الشباب والقوة الجوية ticketmx

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير الشبابية موعد مباراة الشباب والقوة الجوية العراقي، في الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال أسيا لحساب المجموعة الثانية، التي تقام في الرياض المباراة الهامة تأتي عقب أيام قليلة من مباراة الدور الأول الذي تعادل فيه الفريقين بهدف لكل فريق، بعد أن كان الفريق العراقي قاب قوسين أو أدنى من الخروج بنقاط المباراة الثلاث، حتى أستطاع الشباب إدراك التعادل في الوقت الأخير من أحداث اللقاء.

يدخل الفريقين اللقاء بهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، الشباب السعودي يرغب في تأمين الصدارة التي يحتلها قبل بداية المباراة اليوم برصيد 7 نقاط، جمعهم من تحقيق فوزين على الجزيرة الإماراتي وفريق مومباي سيتي الهندي بنتيجة واحدة وهي ثلاث أهداف دون رد، بينما منافسة القوة الجوية يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعهم من تحقيق الفوز علي الجزيرة الإماراتي والتعادل مع الشباب وتلقى الخسارة من مومباي الهندي.

موعد مباراة الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي

تقام المباراة اليوم الإثنين الموافق 2022/04/18، على ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد، في التوقيت التالي.