نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة نحو التأهل.. موعد مباراة الشباب والقوة الجوية دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الشباب والقوة الجوية ، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الإياب من المجموعة الثانية، يستضيف مساء الإثنين 18 أبريل 2022، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية، مواجهة قوية أخرى، تجمع فريقا القوة الجوية العراقي والشباب السعودي ، في صراع مباشر على صدارة المجموعة، المؤهلة إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية .

في السطور المقبلة، سنتناول بالتفاصيل كواليس وآخر الأخبار و موعد مباراة الشباب والقوة الجوية والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في النسخة 41 من دوري أبطال آسيا 2022 ، وتاريخ المشاركات والإنجازات، علاوة على تاريخ مواجهات الشباب والقوة الجوية .

مباراة الشباب والقوة الجوية

مواجهة جديدة إذن، لم تُحسم على مستوى النتيجة في لقاء الذهاب، تجمع فريقا القوة الجوية والشباب .

حيث أسفرت مواجهة الفريقين، يوم الخميس الماضي، عن تعادل مثير لليوث في آخر الدقائق.

ما منح الأفضلية على مستوى المجموعة للفريق السعودي، والتي قد تخدمه في التأهل نحو الدور المقبل.

غير أن الصقور لم يفقدوا فرصتهم في التأهل أيضًا، غير أن مصيرهم قد يرتبط بفريقي الجزيرة ومومباي سيتي في المجموعة .

نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الثانية قبل انطلاق مباريات الدور الثاني (الإياب) أو الجولة الرابعة :

نشير إلى أن الفرق السعودية تخوض مواجهات ستحسم بشكل كبير المتأهل إلى دور الـ16.

تنطلق يوم الإثنين 18 أبريل 2022 ، بلقاءين، وهما مباراة الشباب والقوة الجوية ، و مباراة سباهان اصفهان والتعاون .

وتستكمل يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 ، بمواجهتين، مباراة الفيصلي وناساف كارشي ، و مباراة استقلال دوشنبه والهلال .

نادي الشباب

نستهل تغطيتنا مع نادي الشباب السعودي ، والذي يقدم مشاركة مميزة هذا الموسم، على مستوى دوري أبطال آسيا 2022 .