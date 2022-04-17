نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد 1444 وخطوات إنشاء حساب ولي الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصصت وزارة التعليم رابط التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد أول ابتدائي ورياض الأطفال، حيث يفتح باب التقديم تبعا للخطة الزمنية التي تحددها الوزارة، كما حددت عمر الطالب كحد أدنى من ست سنوات ويمكن أن يقل 180 يوما فقط، بينما الحد القصل لعمر التقديم للطالب في المرحلة الابتدائية يكون 11 شهر وثلاثة اشهر فقط، ومن خلال موقع نور الرسمي يتم التسجيل عن طريق حساب ولي الأمر.

رابط التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد1444

يتم التسجيل وإنشاء حساب في نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين بالمرحلة الابتدائية وكذلك تسجيل رياض الأطفال نور 1444، وهو الموقع المخصص لكافة السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ويتم التقديم بخطوات سهلة وبسيطة نقدمها لكم بالشرح عبر موقع ثقفني لكل من المواطنين والمواطنين تبعا لمواعيد التقديم المحددة في المدارس الحكومية وتحفيظ القرآن الكريم أو المدارس الأهلية وكذلك المدارس الدولية.

تسجيل نظام نور أول ابتدائي

إن أمر التسجل في نظام نور 1444 للطلاب الجدد يتم من الدخول على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع تسجيل الطلاب المستجدين الرسمي وهو موقع EduWave

بعد ذلك تقوم بالضغط على رابط التسجيل لولي الأمر.

الذي يفتح لك صفحة أخرى تدون بها بيانات ولي الأمر من رقم السجل والاسم المقترح.

ثم تضغط على التالي.

وتظهر لك صفحة لإضافة رقم الهوية للطالب أو الإقامة وبيان صلة القرابة، وتاريخ الميلاد، ثم إضافة الجوال.

وسيرسل لك في رسالة نصية اسم المستخدم وكلمة المرور.

لتفتح مرة أخرى موقع نور وتقوم بتسجيل بيانات الدخول المطلوبة.

كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورمز التحقق، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

في أول مرة دخول تحتاج لتغيير كلمة السر، وتأكيدها ووضع البريد الإلكتروني.

بذلك تكون سجلت وأصبحت داخل موقع التسجيل تختار أيقونة الأبناء.

وهنا تختار تسجيل طالب جديد.

ثم تستكمل البيانات المطلوبة كلها بكتابة رقم هوية الطالب، وصلة القرابة وتاريخ الميلاد.

وفي الأخر تقوم بالتأشير على الموافقة على الشروط والأحكام.

وستظهر صفحة لتسجيل أبناءك بالصف الأول الابتدائي فقط.

وكذلك الموقع بين في حال طلبك استرجاع الحساب، وذلك بالسير في تعبئة البيانات المطلوبة.

وهذا شرح بالفيديو لكيفية التسجيل بالخطوات

ماذا بعد تقديم طلب تسجيل طالب جديد 1444

هنا بعد التسجيل في نظام نور واتباع كافة الخطوات عليك بالذهاب إلى المدرسة قبل فوات 10 أيام من تاريخ الطلب لتوقيع الكشف الطبي على الطالب وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي حالة التأخير سيلغى الطلب.