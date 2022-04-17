نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة الأسبوع.. موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة إشبيلية وريال مدريد ، في إطار مباريات الأسبوع 32 والحاسم من الدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الأحد 17 أبريل 2022، ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مدينة إشبيلية الإسبانية، مواجهة قوية ونارية، تمثل قمة مباريات الجولة، تجمع بين فريقا ريال مدريد وإشبيلية ، حيث يمثل اللقاء، صراعًا مباشرًا في الأسابيع السبع المتبقية من عمر الليجا من أجل حسم اللقب 35 للملكي، أو الثاني في تاريخ الفريق الأندلسي، في ظل منافسة شرسة من البارسا.

في السطور المقبلة، نستعرض سويًا، تفاصيل وكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج الناديين في الموسم 91 من الليغا ، فضلًا عن تاريخ مواجهات إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني .

مباراة إشبيلية وريال مدريد

مواجهة جديدة إذن، هي الثانية بين ريال مدريد وإشبيلية ، بذكريات اللقاء المثير في الدور الأول، والذي شهد ريمونتادا ملكية.

حيث انتهاء لقاء الذهاب بين الفريقين، بفوز صعب للميرنجي بنتيجة (2-1).

ويطمح الريال إلى حسم اللقب الـ35 في تاريخه مبكرًا.

بينما يتشبث إشبيلية بحظوظه في تتويج تاريخي ثاني له باللقب الغالي.

نستعرض بداية ترتيب الدوري الإسباني قبيل انطلاق الجولة 32 :

وعلى صعيد المنافسة على الصدارة، وأيضًا الهروب من القاع، وفي إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإسباني ، تقام يوم الإثنين 18 أبريل 2022، مواجهة قوية، حيث مباراة برشلونة وقادش .

نادي إشبيلية

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، فريق نادي إشبيلية الإسباني ، والذي يدخل موقعة الأحد، باحثًا على الانتصار.

حيث يمثل له الفوز، فرصة جديدة من أجل المنافسة على اللقب.