القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسنال وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

ينشر لكم ثقفني القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسنال وساوثهامبتون، في المواجهة المرتقبة التي تقام مساء اليوم السبت الموافق 16 أبريل 2022، وذلك في إطار الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذا اللقاء المهم على أرضية ملعب سينت ماري، حيث يسعى الآرسنال تحت قيادة ميكيل أرتيتا إلى تحقيق الإنتصار في هذه المواجهة التي تقام خارج الديار، فيما يأمل الفريق المضيف في تحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور، ومع اقتراب موعد انطلاق هذه القمة تشتد نسبة البحث عبر محرك جوجل من أجل الحصول على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال اليوم، وفي هذا التقرير ننشر لكم موعد المباراة والقنوات وبقية التفاصيل.

تعرض فريق آرسنال لهزيمة مفاجئة انتهت بنتيجة 2-1 أمام فريق برايتون آند هوف ألبيون في مباراتهم السابقة ولا يمكنهم تحمل هزيمة مماثلة في بداية هذا الأسبوع، ويحتل آرسنال حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي ويخوض معركة مثيرة من أجل الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، ومن ناحية أخرى، يحتل فريق ساوثهامبتون المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري في الوقت الحالي، حيث عانى من عدم الاتساق والانسجام خلال الموسم الحالي، وقد تعرض القديسين إلى هزيمة ساحقة في مباراة الأسبوع الماضي أمام فريق تشيلسي، حيث انتهت نتيجة المواجهة بستة أهداف دون رد، ويجب عليهم استعادة المعنويات.

موعد مباراة أرسنال وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال ضيفا لمواجهة نظيره فريق ساوثهامتون، وذلك مساء اليوم السبت 16 نيسان الجاري، حيث يحتضن هذا اللقاء استاد سينت ماري، ويخوض الفريقين مواجهة الأسبوع 33 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، وقد انتهت مباراة الذهاب التي جمع بينهما بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة لصالح الفريق اللندني، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية هذه المباراة في تمام الساعة 4.00 بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة 5.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وعند الساعة 6.00 بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة آرسنال وساوثهامبتون بث حصري ومباشر على شاشة قناة بي إن سبورت الثالثة بريميوم beIN Sports 3 HD Premium، حيث تمتلك شبكة بي إن سبورت حقوق البث الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الوطن العربي والشرق الأوسط، كما يمكن مشاهدة المباراة على شبكة الإنترنت عبر beIN Sports Connect.