نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتفاضة الجريح.. موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس ، في إطار مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2022/2021 ، يحتضن مساء الأحد 17 أبريل 2022 ، ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا كريستال بالاس وتشيلسي ، حيث من المفترض أن تشهد انتفاضة من البلوز بعد فشلهم في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، عقب الخروج من أمام ريال مدريد في دور ربع النهائي.

نستعرض في السطور الماضية كافة التفاصيل ومختلف الأخبار والمستجدات حول موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي، وتاريخ المشاركات والإنجازات، علاوة على تاريخ مواجهات تشيلسي وكريستال بالاس .

مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

مواجهة جديدة، وفرصة أخرى من أجل الظفر بلقب في الموسم الحالي، تنتظر عشاق البلوز، في مواجهة كريستال بالاس وتشيلسي ، الأحد.

حيث خسر الفريق فرصة الدفاع عن لقبه كما أسلفنا في دوري أبطال أوروبا ، إثر الخروج من ربع النهائي أمام الملكي.

كما فقد أيضًا لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ، بعد الهزيمة في النهائي أمام ليفربول.

أما النسور فيبحثون عن تجاوز عثرتهم مع أعرق البطولات الإنجليزية، والمتمثلة في الخسارة في النهائي مرتين.

نتناول في البداية ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قبل النسخة 41 التي يحمل ليستر سيتي لقبها على حساب تشيلسي:

نشير هنا، إلى أن دور نصف نهائي الـFA CUP يشهد مواجهة نارية، حيث مباراة مانشستر سيتي وليفربول ، والتي انتهت مساء السبت 16 أبريل 2022 بفوز الريدز وتأهله إلى نهائي البطولة.

نادي تشيلسي

نستهل جولتنا مع نادي تشيلسي الإنجليزي ، الجريح هذا الموسم على الصعيدين المحلي والقاري.

Looking ahead to tomorrow's #EmiratesFACup opposition. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) Looking ahead to tomorrow's #EmiratesFACup opposition. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 16, 2022

حيث فقد بنسبة كبيرة فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ، باحتلاله المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن ليفربول الوصيف.

كما خسر كما أسلفنا المنافسة على لقبي كأس الرابطة الإنجليزية ودوري الأبطال.

فيما نجح البلوز في حصد لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي.