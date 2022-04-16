نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي وتشكيل الفريقين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الأتحاد الانجليزي 2022 لحظة بلحظة وتشكيلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المقرر إقامتها اليوم السبت 16 أبريل 2022، والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومان سيتي في المواجهة النارية بين الفريقين على ملعب ويمبلي.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ونقنننشر نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الأتحاد الانجليزي 2022 لحظة بلحظة في هذا التقرير

يحل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم السبت في نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ونجح فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح في التأهل إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز بهدف دون مقابل على مضيفه نوتينجهام فورست في مباراة ربع النهائي.

فيما تأهل مانسشتر سيتي إلى دور نصف النهائي على حساب فريق ساوثهامبتون، بعد الفوز الكبير عليه بأربعة أهداف مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وعن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي على القمر الصناعي نايل سات، أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري للبطولة أن قناة beIN Sports 1 HD Premium هي القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول المتوقع

وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول وفقا لموقع “هو سكورد” العالمى كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كانسيلو – ستونز – لابورت – آكي.

الوسط: رودرى – بيرناردو سيلفا – جوندوجان.

الهجوم: جابرييل خيسوس – جاك جريليش – رحيم سترلينج.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي المتوقع

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي وفقا لموقع “هو سكورد” العالمى كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ألكسندر أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون.

الوسط: هندرسون – فابينيو – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح – ماني – روبرتو فيرمينو.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تشتعل المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي حيث يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، جمعها من 31 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 23 منها، فيما تعادل في 5 مباريات وخسر في 3 لقاءات.

وفي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يتواجد ليفربول برصيد 73 نقطة، حصدها من 31 مباراة، بنجح في الفوز في 22 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، وتلقى الهزيمة مرتين.