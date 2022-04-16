نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للقاء ليفربول ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس انجلترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، تعد أحد أقوي المباريات التي سوف تقام اليوم السبت الموافق 16 أبريل 2022 في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، حيث سوف تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت دبي وأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:-

تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي، حيث يعد هذا اللقاء هو اللقاء الثاني بعد أقل من أسبوع، حيث سبق وتقابلا الفريقين منذ نحو أسبوع في منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، حيث انتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة هدفين لكل فريق.

والفريق الفائز من لقاء الليلة سوف يلتقي مع الفريق الفائز من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، وسوف يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports 1HD Premium والتي يمكن ضبط التردد الخاص بها، وذلك من أجل استقبال بأحسن إشارة وبأجود صوت، ويأمل الجمهور المصري والعربي أن تكون مباراة اليوم فاتحة خير بالنسبة لقائد منتخب مصر النجم محمد صلاح والذي عانده الحظ في المباريات السابقة منذ خسارة مصر من السنغال في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر.

تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم:-

من المتوقع أن يدخل فريق ليفربول تلك المباراة الهامة بهذا التشكيل التالي:-

أليسون بيكر في حراسة المرمى.

فان دايك، أرنولد، روبرتسون، ماتيب في خط الدفاع.

تياجو ألكانتارا، هندرسون، فابينيو في خط الوسط.

محمد صلاح، جوتا، ماني في خط الهجوم.

تشكيل فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم:-

ايدرسون في حراسة المرمى.

كالي والكر، روبن دياز، لا بورت، كانسيلو في خط الدفاع.

دي بروين، برناردو سيلفا، رودري في خط الوسط.

فودن، جريليس، جيسوس في خط الهجوم.

ويتابع الملايين في مصر والوطن العربي وفي قارة إفريقيا، مباريات الدوري الإنجليزي، خاصة مباريات فريق ليفربول، وذلك بسبب وجود اللاعب المصري محمد صلاح، حيث حصل محمد صلاح العام الماضي على لقب من أفضل ثلاث لاعبين على مستوي العالم، ويأمل الجمهور العربي والمصري أن يسجل النجم محمد صلاح اهداف في هذه المباراة لكي يستعيد ثقته في نفسه.