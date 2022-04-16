نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي نصف نهائي كأس الاتحاد القنوات الناقلة والتشكيل بتعليق العيدروس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 16\04\2022، ويحتضن أحداث المباراة الهامة والمرتقبة ملعب “ويمبلي” في تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة، مباراة ينتظرها الملايين من متابعي كرة القدم حول العالم، وتحظى باهتمام إعلامي كبير لذلك نقدم لكم تغطية إخبارية عن مباراة الليفر ضد المان سيتي عبر هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني المتميز، لنستعرض معكم موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع للفريقين.

يدخل المان سيتي اللقاء برغبة قوية في تحقيق الفوز والصعود إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب الريدز، ليلاقي الفائز من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في النهائي، تقابل الريدز والمان سيتي هذا الموسم في مبارتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المبارتين بالتعادل ولم يستطع أي فريق التفوق على الآخر، والمنافسة بينهم مشتعلة في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة للمان سيتي صاحب المركز الأول.

في المقابل يدخل الريدز ليفربول المباراة ساعياً نحو الفوز والوصول إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من تشيلسي وكريستال بالاس، الريدز يقدم مستوى رائع مع مدربه الألماني الرائع يورجن كلوب، ومع تألق النجم المصري والعربي محمد صلاح، والذي تواردت أخبار سعيدة لجماهير الريدز تشير إلى تجديد عقد صلاح من ليفربول، نحن أمام مباراة قمة وممتعة بكل المقاييس، مباراة متوقع لها الندية والمتعة والحماس والرغبة في تحقيق الفوز من كلا الفريقين.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت الموافق 16\04\2022، ويستضيف اللقاء استاد “ويمبلي” حسب التوقيتات التالية:-

14:30:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

15:30:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

16:30:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

17:30:- بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

18:30:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الريدز والمان سيتي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، لذلك سوف يتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

معلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول

أسندت قنوات beIN Sports مهمة التعليق على المباراة للمعلق المتميز “حسن العيدروس”.

تشكيل الريدز المتوقع ضد المان سيتي