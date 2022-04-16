نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة شباب بلوذداد والوداد ذهاب دور ربع نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي
عمر شويل - جدة متابعينا الأعزاء من خلال موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، يسعدنا اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال عن موعد مباراة شباب بلوذداد والوداد المغربي، في ذهاب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، اللقاء المقرر أن يقام على ملعب 5 جولية بالعاصمة الجزائرية، ولقاء الإياب سيقام في المغرب، كان الوداد قد تصدر المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بينما الفريق الجزائري حل ثانياً في المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين في اللقاء.
موعد مباراة شباب بلوذداد والوداد المغربي
- 21.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.
- 22.00 : بالتوقيت المحلي للجزائر، والمغرب.
- 23.00 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا، سوريا.
- 24.00 : منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين.
مباراة شباب بلوذداد والوداد المغربي بدوري الأبطال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة شباب بلوذداد والوداد ذهاب دور ربع نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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