نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة بنكهة أوروبية.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول ، في إطار مباريات دور نصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2022/2021، يستضيف مساء السبت 16 أبريل 2022، ملعب ستاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، فعاليات المواجهة القوية، في كلاسيكو إنجليزي جديد، يجمع فريقا ليفربول ومانشستر سيتي ، المنتشيين بالتأهل إلى نصف نهائي آخر ولكن في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 ، بعد نجاحهما في إقصاء أتلتيكو مدريد وبنفيكا من دور ربع النهائي.

في السطور المقبلة، سنستعرض سويًا جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الفريقين في النسخة 41 من الـ FA CUP، وكذلك تاريخ المشاركات والإنجازات، بجانب تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي .

مباراة مانشستر سيتي وليفربول

مواجهة جديدة إذن تنتظر فريقا ليفربول ومانشستر سيتي ، واللذين يمثلان قطبا كرة القدم الإنجليزية في السنوات الأخيرة.

ويرى الكثير من المحللين أن مواجهات الناديين لا تقل أهمية ومتابعة عن الكلاسيكو الإسباني الذي يضم ريال مدريد وبرشلونة .

ويسعى السيتي إلى المضي قدمًا نحو لقب سابع في كأس الاتحاد الإنجليزي.

يعادل به رقم الريدز، الذي يأمل بدوره في لقب ثامن يتساوى فيه مع البلوز ثالث الأندية الأكثر تتويجًا بأعرق المسابقات في كرة القدم الإنجليزية.

نستعرض فيما ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي فيما يلي:

نشير إلى أن دور نصف نهائي البطولة سيشهد أيضًا مواجهة قوية، تنطلق الأحد 17 أبريل 2022 ، حيث مباراة تشيلسي وكريستال بالاس .

نادي مانشستر سيتي

نستهل تغطيتنا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، الذي نجح بصعوبة في بلوغ دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

وذلك بعد إقصاء نادي أتلتيكو مدريد الإسباني العنيد من دور ربع النهائي.