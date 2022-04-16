موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بعد أيام قليلة من انتهاء قمة الدوري الإنجليزي التي جمعت بين الريدز والسيتي يجمعهما لقاء آخر سريعاً في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث يلتقي الفريقان في دور نصف النهائي من البطولة حيث ينتظر عشاق ومحبي المتعة والإثارة في عالم كرة القدم تلك المواجهة التي تجمع بين أفضل فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم كما أن للجمهور العربي متابعين كثيرون لهذه المباراة حيث يمتلك كل فريق منهم لاعب عربي من أشهر وامهر لاعبي كرة القدم في العالم العربي والعالم حيث يلعب للسيتي النجم الجزائري رياض محرز ويلعب النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف الريدز، ويسعى كل فريق للفوز وتحقيق لقب البطولة حيث يمتلك كلاً منهم إلى الآن فرصة تحقيق الثلاثية( الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا) ولا يريد أياً منهم التفريط في أي لقب وجاء تأهل الفريقين للدور نصف النهائي من كأس الاتحاد وذلك بعد أن حقق الريدز الفوز بهدف نظيف على فريق نوتينجهام بينما حقق السيتي الفوز على فريق ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ومن خلال هذا المقال سنطلعكم على موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

في متعة كروية منتظرة يلتقي فريق ليفربول مع فريق مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الموافق 16/4/2022 على ملعب وبمبلي بالعاصمة لندن حيث ستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي وسيتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية beIN sports 1HD permium.

التشكيل المتوقع لليفربول

في حراسة المرمي: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جون ماتيب، ألكساندر أرنولد.

في خط الوسط: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا.

في خط الهجوم: ساديو ماني، فيرمينيو، محمد صلاح.

ويتصارع الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي حيث يعتلي السيتي جدول البطولة وبفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه الريدز الذي تعادل معه في الأيام القليلة الماضية بهدفين لكل فريق ليتأجل حسم بطل الدوري هذا الموسم ويأتي لقاء نصف نهائي كأس الاتحاد هو اللقاء الثاني الذي يجمع بين الفريقين في أقل من أسبوع.