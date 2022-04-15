نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراً. موعد مباراة وفاق سطيف والترجي اليوم دوري الأبطال والقنوات الناقلة 60 ألف مناصر جزائري في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة وفاق سطيف والترجي التونسي، من أهم المواعيد التي يتم البحث عنها اليوم من قبل مناصري الفريقين الآن، لمعرفة كافة تفاصيل اللقاء المرتقب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المباراة المقرر أن يحتضنها ملعب 5 جولية في الجزائر، والذي سمحت السلطات الأمنية بحضور 60 ألف مشجع في المباراة، لمؤازرة وفاق سطيف في مواجهته ضد الترجي الليلة، ومن خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، سنقدم الموعد والقنوات الناقلة للمباراة وتاريخ مواجهات الفريقين والتشكيل المتوقع فتابعونا.

كان الترجي الرياضي التونسي قد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، جمعهم من لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة، بينما صاحب الملعب والجمهور فريق وفاق سطيف تأهل ثاني المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، جمعهم من الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مواجهات، ليلتقي الفريقين في ربع النهائي بعد إجراء القرعة في القاهرة الفترة الماضية.

موعد مباراة وفاق سطيف والترجي التونسي