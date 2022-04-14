نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطار الزعيم السريع | تفاصيل وموعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه الطاجيكي والقنوات الناقلة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه الطاجيكي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أسيا المجموعة الأولى، بدأ البحث من قبل جماهير الزعيم السعودي عن تفاصيل المباراة، لمعرفة التشكيل المتوقع للزعيم ومشاهدة حامل اللقب الساعي للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، وكان الهلال قد حقق الفوز في الجولة الماضية على فريق الريان القطري بثلاثية دون رد، وتصدر المجموعة بتحقيق العلامة الكاملة من المباراتين، بينما منافسة الليلة يقبع في مؤخرة المجموعة بدون رصيد، بعد هزيمته في المباراتين كان أخرها الهزيمة في الجولة الماضية، أمام الشارقة الإماراتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه الطاجيكي

20.15 : الثامنة والربع بتوقيت جرينتش.

21.15 : التاسعة والربع مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

22.15 : العاشرة والربع مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

23.15 : الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت كلاً من السعودية، الكويت، قطر، البحرين.

القنوات الناقلة مباراة الهلال والاستقلال

تنقل المباراة عبر قنوات SSC الرياضية السعودية الناقل لجميع مباريات دوري أبطال أسيا، كما تنقل المباراة عبر قناة bein sports HD AFC، كما تنقل قناة أبوظبي أسيا المباراة وسنوافيكم بمعلقين القنوات فور الإعلان عنهم.

التشكيل المتوقع للهلال ضد استقلال دوشنبه