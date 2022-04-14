نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الجريحين | موعد مباراة السد والوحدات الأردني الجمعة 15/04/2022 الجولة 3 دوري أبطال أسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعادل لا يفيد الفوز هو الهدف من المباراة لكلا الفريقين، أصبح موعد مباراة السد والوحدات الأردني محل بحث مكثف اليوم، من قبل جماهير الفريقين الكبيرين الذين لم يعبرا عن قيمتهما حتى الآن في دوري أبطال أسيال، ويقدم الفريقين نتائج مخيبة للآمال فلم يحصد الفريقين سوا نقطة واحدة من مباراتين، ويحتلان الترتيب الثالث والرابع في المجموعة الخامسة، التي تستضيفها مدينة الدمام بالسعودية اللقاء هو الأمل الأخير لهما للحاق بأمل الصعود عن المجموعة، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم ترتيب المجموعة وموعد المباراة والتشكيل المتوقع.

كان الفريقين قد منيا بالخسارة في الجولة الماضية، الوحدات الأردني هزم بهدفين دون رد أمام فريق ناساف الذي تصدر الترتيب بعد هذه النتيجة، وكذالك فاز الفيصلي السعودي على السد القطري في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد للسد، ويأمل كلا المديرين الفنيين في أستعادة التوازن من خلال الفوز الليلة على ملعب أستاد الأمر محمد بن فهد.

موعد مباراة السد والوحدات الأردني