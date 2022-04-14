سيتي يتخطى أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مدريد
تأهل مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادل بدون أهداف مع مضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة متوترة يوم الأربعاء ليحدد موعدا مع جاره ريال مدريد في المربع الذهبي.
واستفاد فريق المدرب بيب غوارديولا، وصيف بطل أوروبا في الموسم الماضي ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، من فوزه 1-صفر ذهابا على أرضه.
وشهد الشوط الثاني ضغطاً كبيراً من أصحاب الأرض، قبل أن توتر الأجواء في الدقائق الأخيرة في ملعب واندا متروبوليتانو ووقعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين أدت إلى طرد فيليبي مدافع أتلتيكو.
ويشهد الدور قبل النهائي صراعا إنجليزيا-إسبانيا إذ يلعب سيتي ضد ريال فيما يلتقي ليفربول مع فياريال.
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