الرياضة

مباشراً هنا موعد مباراة الشباب والقوة الجوية الخميس 2022-04-14 في دوري أبطال أسيا الجولة الثالثة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة الشباب والقوة الجوية في دوري أبطال أسيا، من أهم المباريات في الجولة الثالثة من المجموعات الخمس التي تستضيفها المملكة، اللقاء الذي سيحدد المتـأهل عن المجموعة الثانية إلي الدور الثاني خاصة بالنسبة للفريق العراقي، الذي لا سبيل أمامه سوى الفوز من أجل تعديل المسار خاصاً بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام فريق مومباي سيتي الهندي، وتقام المباراة على ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالعاصمة الرياض، وفيما يلي أهم تفاصيل اللقاء.

قبل المباراة اليوم يحتل فريق الشباب قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، جمعهم من انتصارين ويليه فريق مومباي الهندي برصيد 3 نقاط متساوي مع فريق القوة الجوية، ولكن فارق المواجهات المباشرة لصالح الفريق الهندي، وأخيراً يأتي الشارقة الإماراتي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط بعد هزيمته في الجولتين الماضيتين.

موعد مباراة الشباب والقوة الجوية

اللقاء مقرر له الخميس الموافق 2022/04/14 ضمن الجولة الثالثة في المجموعة B وفيما يلي التوقيت.

  • 20.15 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.
  • 21.15 : بتوقيت دول المغرب العربي “تونس، المغرب، الجزائر”.
  • 22.15 : العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا.
  • 23.15 : الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، قطر، البحرين.

ترتيب جدول المجموعة الثانية قبل اللقاء

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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