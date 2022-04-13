نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الابتعاد في الصدارة.. موعد مباراة القوة الجوية والشباب دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة القوة الجوية والشباب ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب في المجموعة الثانية، يستضيف مساء الخميس 14 أبريل 2022، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة العراقية السعودية، والتي تجمع فريقا الشباب والقوة الجوية ، حيث يتنافس الفريقان مباشرة على صدارة المجموعة، ويرغب الليوث في الابتعاد أكثر في الصدارة من أجل حسم التعادل مبكرًا، بينما يسعى الصقور للإبقاء على حظوظهم في العبور نحو دور الـ16.

في السطور المقبلة، سنستعرض سويًا جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة القوة الجوية والشباب والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 41 من دوري أبطال آسيا وتاريخ المشاركات والإنجازات ، بجانب تاريخ مواجهات القوة الجوية والشباب .

مباراة القوة الجوية والشباب

جولة أخرى ستكون حاسمة بنسبة لا تقل عن 50% لملامح الفريق المتأهل عن المجموعة، إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا .

ويسعى شيخ الأندية إلى مواصلة صحوته للمباراة الثالثة على التوالي في دوري أبطال آسيا .

بينما يعول على العريق على حماس لاعبيه من أجل إنهاء جولة الذهاب في موقع يسمح له بالمنافسة على بطاقة العبور إلى الدور التالي.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية :

نشير إلى أن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا ، ستشهد مواجهات حاسمة للأندية السعودية.

تبدأ يوم الخميس 14 أبريل 2022 بلقاءين، وهما مباراة القوة الجوية والشباب ، وفي التوقيت ذاته مباراة التعاون وسباهان اصفهان .

وتقام يوم الجمعة 15 أبريل 2022 مواجهتين، وهم مباراة الهلال واستقلال دوشنبه ، ونفس التوقيت مباراة ناساف كارشي والفيصلي .

نادي القوة الجوية

نستهل تغطيتنا مع نادي القوة الجوية العراقي ، والذي يخوض تحديًا خاصةً في مشاركة سابعة للفريق في دوري أبطال آسيا .

حكيم شاكر : مدرب فريق القوة الجوية

*المباراة القادمة مع منافس عنيد وتاريخه ونتائجه تحكم علينا النظر اليه بعين الاعتبار

*المباراة صعبة وليست مستحيلة، ونعرف نقاط القوة والضعف للفريق المنافس

*الفريقان يمتلكان نفس الطموح المتمثل بالبحث عن نقاط المباراة ولا شي مستحيل في كرة القدم pic.twitter.com/iBJVPji5VM — نادي القوة الجوية الرياضي (@AirForcesc1931) حكيم شاكر : مدرب فريق القوة الجوية

*المباراة القادمة مع منافس عنيد وتاريخه ونتائجه تحكم علينا النظر اليه بعين الاعتبار

*المباراة صعبة وليست مستحيلة، ونعرف نقاط القوة والضعف للفريق المنافس

*الفريقان يمتلكان نفس الطموح المتمثل بالبحث عن نقاط المباراة ولا شي مستحيل في كرة القدم pic.twitter.com/iBJVPji5VM — نادي القوة الجوية الرياضي (@AirForcesc1931) April 13, 2022

يحتل الفريق العراقي حاليًا، وصافة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط وصافي (0) هدف.

وذلك بعدما فاز في اللقاء الافتتاحي على الجزيرة الإماراتي (2-1).

قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها من أمام مومباي سيتي الهندي في لقاء الجولة الثانية.

شريف عبد الكاظم : لاعب فريق القوة الجوية

* هدفنا تعويض الخسارة في المباراة السابقة والعودة من بوابة الشباب السعودي

* فريق الشباب من الفرق الجيدة ويمتلك محترفين على مستوى عال وهدفنا تحقيق نتيجة جيدة تفرح جماهيرنا pic.twitter.com/ElhhYuHvxx — نادي القوة الجوية الرياضي (@AirForcesc1931) شريف عبد الكاظم : لاعب فريق القوة الجوية

* هدفنا تعويض الخسارة في المباراة السابقة والعودة من بوابة الشباب السعودي

* فريق الشباب من الفرق الجيدة ويمتلك محترفين على مستوى عال وهدفنا تحقيق نتيجة جيدة تفرح جماهيرنا pic.twitter.com/ElhhYuHvxx — نادي القوة الجوية الرياضي (@AirForcesc1931) April 13, 2022

تاريخيًا خاض الصقور غمار البطولة الآسيوية للأندية ، 6 مرات من قبل.

كانت ذروة إنجازات الفريق بلوغ دور المجموعات، وهو ما حدث أيضًا في النسخة الماضية التي توج بها الهلال السعودي .

قبل أن يغادر المسابقة بعد تذيل المجموعة الثانية، التي كانت تضم الشارقة الإماراتي و تركتور سازي تبريز الإيراني و باختاكور الأوزبكي على الترتيب.

نادي الشباب

على الجهة المقابلة، يخوض نادي الشباب السعودي مواجهة الخميس، بمعنويات مرتفعة.