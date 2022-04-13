فياريال يصعق بايرن ويصعد لنصف النهائي

فياريال يصعق بايرن ويصعد لنصف النهائيفجر فياريال الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل وتأهل إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تعادل مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني 1-1 في إياب ربع نهائي المسابقة القارية الأم.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم للبايرن (52) وعادل صامويل شاكويزي النتيجة لفريق "الغواصات الصفراء" في الدقيقة الـ 88.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فياريال على ملعبه بهدف نظيف، وبذلك فاز الفريق الإسباني بنتيجة إجمالية 2-1 وتأهل إلى المربع الذهبي على حساب بايرن ميونخ المتوج باللقب الأوروبي 6 مرات.

وسيلتقي فياريال في الدور قبل النهائي، الفائز في مواجهة ليفربول وبنفيكا البرتغالي بدور الثمانية، وستحسم المواجهة عبر مباراة الإياب الأربعاء، علما بأن ليفربول فاز ذهابا على بنفيكا في عقر

داره 3-1.

ورغم غيابه عن أفضل مستوياته، كان بايرن ميونخ الفريق الأفضل على مدار شوطي المباراة من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي لكنه أهدر العديد من الفرص التهديفية ليدفع الثمن في النهاية.

أما فياريال، فقد كثف تركيزه على التأمين الدفاعي في أغلب زمن المباراة وبدا عاجزا عن إيجاد الحلول لهز الشباك لفترات طويلة، لكنه نجح في خطف هدف التعادل الحاسم قبل دقيقتين فقط من النهاية وذلك عن طريق البديل شاكويزي.