بنزيمة يقود ريال مدريد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

بنزيمة يقود ريال مدريد إلى نصف نهائي أبطال أوروباأحرز كريم بنزيمة هدفا بضربة رأس في الوقت الإضافي، ليقود ريال مدريد للتفوق 5-4 على تشيلسي حامل اللقب في مجموع مباراتي دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل إلى قبل النهائي، رغم خسارة العملاق الإسباني 3-2 على أرضه يوم الثلاثاء.

وفاز ريال 3-1 على تشيلسي في لندن الأسبوع الماضي، بفضل ثلاثية بنزيمة، وانتصر النادي الإنجليزي بنفس النتيجة اليوم، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي، وحسم بنزيمة الأمور بضربة رأس في الدقيقة 96.

وفي سانتياغو برنابيو، تقدم تشيلسي 3-صفر عن طريق ميسون ماونت وأنطونيو روديغر وتيمو فيرنر في الدقائق 15 و51 و75 على الترتيب، قبل أن يقلص البديل رودريغو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

وسيلعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة يوم الأربعاء بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، بعدما فاز بطل إنجلترا بهدف نظيف على أرضه الأسبوع الماضي ذهابا.