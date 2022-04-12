نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذكرتي.. فتح موقع حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 20 ألف تذكرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة تذكرتي عن فتح رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مباراة الذهاب التي سوف يحتضنها ملعب أستاد القاهرة الدولي، للجماهير الأهلوية حتى تتمكن من حجز التذاكر للمباراة المرتقبة، كما أعلنت الشركة أيضاً عن زيادة عدد منافذ تسليم بطاقة المشجع بعد إتمام عملية الحجز الإلكتروني، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم ألية الحجز الإلكتروني للتذاكر مع شرح بالفيديو لطريقة الحجز، حتى نسهل لجمهور الأهلي الحجز فكونوا معنا.

رابط حجز تذاكر الأهلي والرجاء المغربي

الدخول على الموقع الإلكتروني tazkarti .

. تسجيل البيانات المطلوبة الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف.

بعد مراجعة البيانات المسجلة سوف تصلك رسالة على رقم الهاتف الذي سجلته بها كود.

قم بإدخال الكود الذي وصلك ثم حمل صورة البطاقة الشخصية الخاصة بك على الموقع.

سوف تصلك رسالة بها اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول الموقع وتحديد فئة التذكرة ومكان الجلوس.

قم بدفع قيمة التذكرة إلكترونياً ليتم تأكيد الحجز.

حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء

كما هو معروف فأن الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 20 ألف مشجع للمباراة، موزعين على المدرجات كما يلي 9000 تذكرة لمدرجات الثالثة شمال، و9000 تذكرة لمدرجات الثالثة يمين، عدد 2000 تذكرة لمدرجات المقصورة والدرجة الأولى، وكانت شركة تذكرتي قد أعلنت عن فتح رابط الحجز من اليوم الثلاثاء، لتتيح أكبر وقت ممكن للجمهور لإتمام عملية الحجز.

تعرف على منافذ أستلام بطاقة المشجع في المحافظات

أعلنت الشركة من خلال موقعها الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن زيادة منافذ تسليم بطاقة المشجع، وحددت مواعيد العمل في شهر رمضان، للتيسير على المشجعين لاستلام بطاقاتهم وجاءت المنافذ كما يلي.