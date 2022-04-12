نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء ناري.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ، ضمن لقاءات جولة الإياب من دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، يستضيف مساء الأربعاء ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، مواجهة نارية تحمل طابعي الثأر والإثارة، تجمع فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني ، حيث يرغب السيتي في المضي قدمًا نحو لقبه الأول في التشامبيونز ليج ، فيما يطمح الأتلتي أولًا في تعويض خسارة الذهاب، ثم الانطلاق نحو لقب أوروبي تاريخي.

في السطور المقبلة، نستعرض جميع التفاصيل وآخر المستجدات والكواليس بشأن موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في مشاركتهما في النسخة الحالية من دوري الأبطال ، علاوة على تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي .

مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

عشاق كرة القدم الإسبانية والإنجليزية تحديدًا، والأوروبية والعالمية بشكل عام، على موعد مع قمة من قمم دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

حيث مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ، التي لم تُحسم بشكل كامل حتى الآن.

استنادًا إلى فوز السيتي بهدف في لقاء الذهاب، فيما ستكون موقعة الإياب محفوفة بالمخاطر وخارج أي حسابات.

نتناول في البداية نتائج ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري :

نود أن نشير إلى أن إياب ربع نهائي دوري الأبطال سيُقام على مدار يومين.

يبدأ يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 ، بلقاءين، وهما مباراة ريال مدريد وتشيلسي و مباراة بايرن ميونخ وفياريال .

على أن تستكمل يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 ، بمواجهتين، وهما مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي و مباراة ليفربول وبنفيكا .

نادي أتلتيكو مدريد

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ، الذي يدخل لقاء الأربعاء، وهو لا يمتلك أي فرصة سوى الفوز.