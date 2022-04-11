نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة نحو الـ14.. موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي ، في إطار مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، مساء الثلاثاء 12 أبريل 2022، مواجهة قوية ونارية، تحمل عناوين الثأر والإثارة، تجمع ناديي تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ، حيث يطمح حامل اللقب لتعويض خسارة لقاء الذهاب، فيما يأمل الفريق الأكثر تتويجًا باللقب إلى المضي قدمًا نحو اللقب رقم 14 في تاريخه العريق مع البطولة القارية الأقوى عالميًا على صعيد الأندية.

نستعرض في السطور التالية، كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي والقنوات الناقلة ، بجانب مشوار ونتائج الناديين في الموسم 67 من دوري أبطال أوروبا ، علاوة على تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي .

مباراة ريال مدريد وتشيلسي

مواجهة أخرى إذن، تنتظر فريقا تشيلسي وريال مدريد ، بعد أقل من أسبوع على المواجهة الأولى.

حيث أسفر لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين الملكي والبلوز ، بفوز الفريق الإسباني بثلاثية القائد الفرنسي كريم بنزيما.

ويسعى الميرنجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل المضي قدمًا نحو نصف النهائي.

فيما يأمل الفريق الإنجليزي في إحياء آماله من أجل العودة ومواصلة مشوار الدفاع عن لقبه.

إليكم أولًا نتائج مواجهات الذهاب في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 :

جدير بالذكر أن مواجهات إياب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا ، ستكون على مدار يومين.

تبدأ يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 بمواجهتين تلعبان في توقيت واحد، وهما مباراة ريال مدريد وتشيلسي و مباراة بايرن ميونخ وفياريال .

وتستكمل الجولة يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 بلقاءين وهما مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي و مباراة ليفربول وبنفيكا .

نادي ريال مدريد

نبدأ تغطيتنا مع نادي ريال مدريد الإسباني ، صاحب الألقاب الـ13 في دوري أبطال أوروبا ، والأكثر تتويجًا بالبطولة.