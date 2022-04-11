نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغطية مباشرة.. موعد مباراة الوحدات وناساف الأوزبكي 2022/04/11 القنوات الناقلة والتشكيل والنتيجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تترقب جماهير المارد الأخضر الأردني، موعد مباراة الوحدات وناساف كارشي بطل أوزبكستان، في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة E المجموعة الخامسة، التي تستضيفها مدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية، رفقة فريقي السد القطري، والفيصلي السعودي، تلعب في نفس التوقيت مباراة القوة الجوية ضد مومباي الهندي، لحساب المجموعة الثانية التي تلعب في الرياض، المجموعة الخامسة هي مجموعة التعادلات، فقد حسم التعادل نتيجة المباراتين في الجولة الأولى بنفس النتيجة هدف مقابل هدف، الوحدات تعادل مع الفيصلي السعودي، وناساف بطل أوزبكستان تعادل مع السد القطري، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم تغطية شاملة للقاء المرتقب.
موعد مباراة الوحدات وناساف اليوم
⚽ يوم المباراة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تغطية مباشرة.. موعد مباراة الوحدات وناساف الأوزبكي 2022/04/11 القنوات الناقلة والتشكيل والنتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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