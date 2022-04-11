نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي القادمة 12\04\2022 والقنوات الناقلة في ربع نهائي دوري الأبطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي القادمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها أن تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من أبريل الحالي 2022، مباراة ينتظرها الملايين من محبي الساحرة المستديرة حول العالم، ويحتضن اللقاء استاد “سانتياغو برنابيو” وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الريال يسعى نحو الفوز بالمباراة وانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حقق الريال نتيجة إيجابية ورائعة في مباراة الذهاب لذلك هو الأقرب للصعود، ويسعى الريال لكسر التفوق التاريخي للبلوز في الفترة الأخيرة، فقد تقابل الفريقين من قبل في 6 مواجهات، حقق البلوز الفوز في ثلاثة وتعادل الفريقين في مباراة وفاز الريال في مباراة واحدة.

بينما يسعى البلوز نحو عمل ريمونتادا تاريخية أمام العملاق النادي الملكي، لذلك نحن أمام مباراة متوقع لها أن تكون قوية وسريعة وممتعة، مباراة تتسم بالحماس والندية والإصرار نحو العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الريال يدخل اللقاء مطمئن بنتيجة الذهاب والبلوز يسعى لقلب الطاولة على النادي الملكي بعمل ريمونتادا تاريخية.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي