نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القوة الجوية القادمة ضد مومباي سيتي في الجولة الثانية من دوري أبطال أسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة القوة الجوية القادمة، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر أبريل الحالي 2022، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية “B” من بطولة دوري أبطال أسيا 2022، ويحتضن أحداث اللقاء استاد الملك فهد الدولي، مباراة تحظى باهتمام إعلامي كبير خاصةً في الوسط الرياضي العراقي، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم المفضل ثقفني لنلقي الضوء على موعد المباراة، والقنوات الناقلة وكافة التفاصيل الأخرى.

يدخل القوة الجوية العراقي المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ومواصلة الانتصارات التي بدأت من الجولة الأولى عندما حقق الفوز على نادي الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف واحد، ليحصل على أول ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثاني بعد نادي الشباب بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، جدير بالذكر أنه سوف تقام مباراة الشباب والجزيرة الإماراتي في نفس اليوم، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، مباراة تتسم بالندية والإثارة والقوة والرغبة في تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط.

في المقابل يسعى مومباي سيتي لتصحيح أوضاعه، بعد الهزيمة الكبيرة والقاسية ضد الشباب السعودي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى، ومحاولة انتزاع الثلاث نقاط في مباراة إحياء الأمل من جديد.

موعد مباراة القوة الجوية القادمة ضد مومباي سيتي

مباراة القوة الجوية العراقي القادمة ضد مومباي سيتي في دوري أبطال أسيا 2022. على استاد الملك فهد الدولي. ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الإثنين الموافق 11\04\2022. ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أسيا 2022. وسوف تقام في نفس اليوم مباراة الهلال والريان القطري في المجموعة “A”، لذلك نحن أمام وجبة كروية دسمة وممتعة. ومن المقرر أن تنطلق مباراة القوة الجوية ضد مومباي سيتي حسب التوقيتات التالية:-

17:15:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

18:15:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:15:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

20:15:- بتوقيت السعودية والعراق واليمن وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان والكويت والبحرين وقطر.

21:15:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

عداد المباراة

ترتيب المجموعة

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية حقوق نقل مباريات دوري أبطال أسيا. لذلك سوف يتم نقل المباراة على أحد قنواتها. ومن المتوقع أن يتم نقل المباراة على قناة الرابعة الرياضية العراقية. وقناة الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب.