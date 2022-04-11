نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والجزيرة الإماراتي في الجولة الثانية من دوري أبطال أسيا ورابط تذاكر المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الشباب والجزيرة الإماراتي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أسيا 2022، من أهم المواعيد الكروية والتي ينتظرها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، مباراة الشباب السعودي ضد الجزيرة الإماراتي تأتي ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، ويستضيف أحداث اللقاء استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، مباراة تحظى باهتمام إعلامي كبير في الوسط الرياضي، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم المفضل ثقفني، لنقدم لكم تغطية إخبارية شاملة عن موعد مباراة الشباب القادمة ضد الجزيرة والقنوات الناقلة.

يدخل الشباب المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ومواصلة الانتصارات وتصدر المجموعة، حيث يحتل الشباب المركز الأول برصيد 3 نقاط بعد فوزه الكبير بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على “مومباي سيتي”، قدم الشباب آداء رائع في الجولة الأولى لذلك يسعى لمواصلة التألق أمام الجزيرة الإماراتي.

في المقابل يسعى الجزيرة الإماراتي لتصحيح المسار والفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام نادي القوة الجوية العراقي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لذلك يسعى لتدارك الموقف سريعاً ومحاولة خطف نقاط المباراة، لكنه سيلاقي خصم عنيد على أرضه ووسط جماهيره، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية من الجانبين، مباراة تتسم بالندية والإثارة والرغبة في تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط، إذاً هي مباراة متوقع لها أن تكون هجومية من الطرفين.

موعد مباراة الشباب والجزيرة الإماراتي

من المقرر أن تنطلق مباراة الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي اليوم الإثنين الموافق 11\04\2022، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة “B” في دوري أبطال أسيا 2022\2023، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:-

22:15:- بتوقيت مصر.

23:15:- بتوقيت السعودية.

24:15:- بتوقيت الإمارات.

20:15:- بتوقيت جرينتش.

عداد نزول المباراة

ترتيب المجموعة “B” قبل انطلاق الجولة الثانية

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والجزيرة