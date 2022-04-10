نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والريان القطري في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أسيا نسخة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الهلال والريان القطري القادمة، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق 11\04\2022، حيث يستضيف اللقاء استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، وتأتي المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى “A” في دوري أبطال أسيا 2022، مباراة الريان ضد الهلال تحظى باهتمام إعلامي كبير من الجانبين، نظراً لأنها تأتي بين متصدر المجموعة الهلال برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، لذلك نقدم لكم تغطية إخبارية شاملة عن مباراة الهلال في دوري أبطال أسيا القادمة ضد الريان والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين.

موعد مباراة الهلال والريان القطري

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الريان القادمة يوم الإثنين القادم الموافق 11\04\2022، وسوف يحتضن اللقاء استاد الملز ضمن مباريات الجولة الثانية، وفيما يلي موعد المباراة بالتفصيل وهي كالتالي:-

19:15:- بتوقيت مصر.

20:15:- بتوقيت السعودية وقطر.

21:15:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

17:15:- بتوقيت جرينتش.

الهلال ومشوار الحفاظ على اللقب الغالي

يسعى الزعيم للانطلاق بقوة نحو الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أسيا للموسم التالي على التوالي، بعد أن حقق اللقب النسخة السابقة أمام “بوهانغ ستيلز” الكوري الجنوبي، حقق الزعيم الفوز في الجولة الأولى في المباراة التي جمعت بينه وبين الشارقة والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، ليحصل بذلك على أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

الريان القطري ومواصلة الصدارة

يسعى الريان القطري نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط ومواصلة تصدره للمجموعة الأولى، لكنه سيلاقي خصم قوي وعنيد وحامل لقب النسخة السابقة، بالإضافة إلى أن تاريخ مواجهات الفريقين ينحاز بقوة نحو الزعيم، فقد تقابل الفريقين في 9 مواجهات في مختلف البطولات، حقق الزعيم الفوز في خمس مباريات وتلقى هزيمة واحدة وتقاسم الفريقين نقاط المباراة بالتعادل في ثلاث مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات الهلال في دوري أبطال أسيا، لذلك من المتوقع أن يتم نقل المباراة على أحد قنوات ssc الرياضية السعودية، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب، كما سيتم نقل المباراة على قناة الكأس 5 وقناة أبوظبي أسيا 1، وقناة بي إن سبورتس إي إف سي 1.

عداد نزول المباراة

ترتيب المجموعة “A” قبل انطلاق الجولة الثانية

تشكيل الهلال المتوقع