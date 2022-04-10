نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا 2022 يتلقي مساء يوم الاثنين الحادي عشر من شهر إبريل من العام 2022 فريقا القوة الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وكان فريق الجوية العراقية قد تمكن من تحقيق الفوز في أول مباراة له في دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم بعد أن فاز على فريق الجزيرة الإماراتي في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ليكون الفريق العراقي في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن فريق الشباب السعودي صاحب صدارة هذه المجموعة.

في المقابل فإن فريق مومباي سيتي الهندي لم يتمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى التي كانت ضد الشباب السعودي، الفريق الهندي خسر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى ليكون الفريق الهندي في المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري مجموعات دوري أبطال آسيا بعد نهاية منافسات الجولة الأولى.

موعد مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد يوم الاثنين ليكون موعداً لمباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي في الجولة الثانية من منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي

وسيتمكن عشاق ومحبي القوة الجوية العراقي من متابعة مباراة القوة الجوية ضد مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا من خلال شاشة قناة bein SPORTS AFC الخاصة بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، كما أنه سيتمكن المتابعون داخل المملكة العربية السعودية من متابعة مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي من خلال شبكة قنوات SSC السعودية، بالنسبة للمتابعين في دولة الإمارات العربية المتحدة فسيتمكنوا من متابعة مباراة القوة الجوية القادمة في دوري أبطال آسيا عبرشبكة قنوات أبوظبي الرياضية الخاصة بنقل منافسات آسيا.