نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول، وصل الدوري الانجليزي أسبوعه الـ32 موسم 2021-2022، ينتظر عشاق الكرة الأوربية داخل بريطانيا وخارجها هذا اللقاء الحاسم الذي يقام على أرض ملعب استاد الاتحاد، حيث يحل ليفربول ضيف على فريق مانشستر سيتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

تقام المباراة اليوم الأحد الموافق 10 أبريل في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة، ومباراة اليوم تكون مباراة العودة، حيث لعب الفريقين مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل هدفين لكل فريق، وبالطبع كان للملك المصري محمد صلاح لمسته السحرية حيث سجل هدف رائع بعد مراوغة لاعبي الفريق الخصم.

لمشاهدة المباراة من بعض الدول العربية مثل تونس والمغرب والجزائر، سوف تكون صافرة بداية الشوط الأول في تمام الرابعة والنصف، أما من مكة المكرمة فعلى محبي الكرة الأوربية انتظار المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف وكذلك من الإمارات العربية ودولة الكويت.

القنوات الناقلة لمباراة اليوم

تتفرد مجموعة بي ان سبورت القطرية بنقل فاعليات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، حيث قامت المجموعة بشراء حقوق البث لكافة المباريات لمنطقة الوطن العربي والشرق الأوسط.

كما يمكن متابعة اللقاء على بعض القنوات الأوربية الأخرى على القمر الأوربي قناة دي جي سبورت الأولى وديما سبورت الثانية.

التشكيل المتوقع للفريقين في لقاء اليوم

يعد لقاء اليوم اللقاء الحاسم لتحديد أول الدوري الإنجليزي وبطل الموسم، حيث أن كلا الفريقين يسعى لتحقيق اللقب، ويأمل نادي الريدز الذي يمتلك أقوى مهاجم في العالم الأن وهو النجم المصري محمد صلاح للحصول على اللقب هذا الموسم.

وعلى الصعيد الآخر يطم الفريق السماوي أن يتوج بطل لدوري الأندية الإنجليزي هذا العام بعد مشاور طويل، وسوف نتعرف على التشكيل الخاص به أمام ليفربول اليوم

أما تشكيل فريق ليفربول فيأتي كالتالي: