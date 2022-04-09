نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة نجاح جديدة.. موعد مباراة التعاون وباختاكور دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة التعاون وباختاكور ، تنطلق يوم الأحد 10 أبريل 2022، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب من المجموعة الرابعة، يستضيف مساء الأحد، ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع فريقا باختاكور الأوزبكي والتعاون السعودي ، والتي يسعى خلالها الذئاب إلى تحقيق الانتصار الثاني لهم في مشاركتهم الثالثة بالبطولة الآسيوية، بينما يطمح الأسود إلى تصحيح المسار بعد خسارة اللقاء الافتتاحي في المسابقة.

نتناول في السطور التالية، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة التعاون وباختاكور والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات ونتائج الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا ، علاوة على تاريخ مواجهات التعاون وباختاكور .

مباراة التعاون وباختاكور

جولة جديدة تنطلق إذن في إطار مباريات دور المجموعات من البطولة الآسيوية للأندية ، يجمع فريقا باختاكور والتعاون .

حيث نجح الفريق السعودي في عبور الاختبار الأول بنجاح بفوز صعب على بطل قطر.

فيما سقط الفريق الأوزبكي بخسارة كبيرة أمام بطل إيران.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية مباريات الجولة الأولى:

نشير إلى أن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا ، ستشهد مواجهات قوية وحاسمة للأندية السعودية.

حيث تنطلق يوم الأحد 10 أبريل 2022، مباراة التعاون وباختاكور .

فيما تُلعب يوم الإثنين 11 أبريل 2022، 3 لقاءات، تبدأ بـ مباراة الريان والهلال ، تليها مباراة الشباب والجزيرة وفي نفس التوقيت مباراة الفيصلي والسد .

نادي التعاون

نبدأ تغطيتنا مع نادي التعاون السعودي ، والذي يخوض مواجهة الأحد، مدفوعًا بدعم معنوي مميز، بعد الفوز الأول في دور المجموعات، والثاني له في النسخة 41 من دوري أبطال آسيا .