عمر شويل - جدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول ، في إطار مباريات الأسبوع الـ32 والحاسم من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، وضمن مباريات الدور الثاني أو الإياب، يستضيف مساء الأحد 10 أبريل 2022 ملعب ستاد الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية، مواجهة نارية في قمة مباريات الجولة بل والبريمير ليج على الإطلاق هذا الموسم، والتي تجمع فريقا ليفربول ومانشستر سيتي ، واللذين يخوضان صراعًا مباشرًا على لقب البطولة الإنجليزية الأغلى في أوروبا والعالم هذا الموسم.

نستعرض في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من البريميرليج ، علاوة على تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي .

مواجهة جديدة إذن، لم تُحسم من الدور الأول، في البطولة الإنجليزية العريقة والقوية، تجمع بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي .

حيث أسفرت نتيجة لقاء الذهاب، عن تعادل إيجابي مثير بين الفريقين بنتيجة (2-2).

ويسعى كلا الفريقين لإسقاط الآخر في مواجهة الأحد، والتي ستفتح الطريق على مصراعيه لأحدهما، نحو لقب جديد في البريمير ليج.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة 32 :

نادي مانشستر سيتي

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، إلى المحافظة على لقبه في الموسم الماضي، وإضافة النجمة الثامنة.

City’s pivotal 2018/19 home clash with Liverpool, as seen through the eyes of @aguerosergiokun and @leroy_sane!

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحسم يقترب.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.