نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسم يقترب.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول ، في إطار مباريات الأسبوع الـ32 والحاسم من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، وضمن مباريات الدور الثاني أو الإياب، يستضيف مساء الأحد 10 أبريل 2022 ملعب ستاد الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية، مواجهة نارية في قمة مباريات الجولة بل والبريمير ليج على الإطلاق هذا الموسم، والتي تجمع فريقا ليفربول ومانشستر سيتي ، واللذين يخوضان صراعًا مباشرًا على لقب البطولة الإنجليزية الأغلى في أوروبا والعالم هذا الموسم.

نستعرض في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من البريميرليج ، علاوة على تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي .

مباراة مانشستر سيتي وليفربول

مواجهة جديدة إذن، لم تُحسم من الدور الأول، في البطولة الإنجليزية العريقة والقوية، تجمع بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي .

حيث أسفرت نتيجة لقاء الذهاب، عن تعادل إيجابي مثير بين الفريقين بنتيجة (2-2).

ويسعى كلا الفريقين لإسقاط الآخر في مواجهة الأحد، والتي ستفتح الطريق على مصراعيه لأحدهما، نحو لقب جديد في البريمير ليج.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة 32 :

نادي مانشستر سيتي

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، إلى المحافظة على لقبه في الموسم الماضي، وإضافة النجمة الثامنة.