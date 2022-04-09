نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأمين الصدارة أو البقاء.. موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ريال مدريد وخيتافي ، من جديد تستأنف مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2021 ، وفي إطار لقاءات الجولة 31 من مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء السبت 9 أبريل 2022، ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، مواجهة قوية وثأرية، تجمع فريقا خيتافي وريال مدريد ، حيث يسعى خيتافي إلى تأمين موقعه في جدول الليجا، بينما يسعى الملكي إلى حسم اللقب رقم 35 في تاريخه، قبيل 8 جولات متبقية من عمر البطولة.

نتناول في السطور التالية، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في الموسم 91 من الليغا ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني .

مباراة ريال مدريد وخيتافي

تترقب جماهير الميرنجي حلول مساء السبت، من أجل متابعة المواجهة الثأرية التي تجمع فريقا خيتافي وريال مدريد .

إذ انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز خيتافي بهدف، في مباراة مثيرة شهد حصول المدرب الإيطالي للملكي كارلو أنشيلوتي على بطاقة صفراء.

وكما أسلفنا، يسعى الفريقان اليوم إلى المكسب والنقاط الثلاث، على اختلاف دوافعهما من اللقاء.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات الجولة 31 :

نشير إلى أن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين، ستشهد مواجهة نارية أيضًا، للفريق الكتالوني، حيث مباراة ليفانتي وبرشلونة ، التي تقام مساء الأحد.

نادي ريال مدريد

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي ريال مدريد الإسباني ، والذي يسعى جاهدًا لحسم اللقب مبكرًا.